تداول 3785 حاوية مكافئة و177 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة



شهدت حركة تداول الحاويات والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم تداول 3785 حاوية مكافئة و177 ألف طن بضائع.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، إنه تم دخول وخروج عدد 50 سفينة لأرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 30 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وأضاف أنه تم أيضا تداول 3785 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 44% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة، كما تم تداول وشحن وتفريغ 177 ألف طن تقريبا من مختلف أنواع البضائع والسلع الإستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

من جانبه، وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.