ads

تداول 3785 حاوية مكافئة و177 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


شهدت حركة تداول الحاويات والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم تداول 3785 حاوية مكافئة و177 ألف طن بضائع.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، إنه تم دخول وخروج عدد 50 سفينة لأرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 30 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وأضاف أنه تم أيضا تداول 3785 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 44% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة، كما تم تداول وشحن وتفريغ 177 ألف طن تقريبا من مختلف أنواع البضائع والسلع الإستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

من جانبه، وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر القائمة الكاملة جميع منتجات المقاطعة الداعمة لـ إسرائيل

عاجل | أسعار السكر تصل 50 جنيها للكيلو رغم تعزيز المخزون الاستراتيجي

عاجل - عائلات الأسرى المحتجزين في غزة توجه رسالة لـ مسؤولي الاحتلال (فلسطين اليوم)

التموين : لدينا أزمة حقيقة في السكر محليًا

عاجل - صافرات الإنذار تدوي في سماء إيلات وإنهيار القبة الحديدية

عاجل- "التاجر يخزن العبوات لبيعها بالسوق السوداء".. إبراهيم إمبابي يكشف سبب ارتفاع أسعار السجائر (خاص)

ملخص أخبار الزمالك اليوم.. أوسوريو يطلب مهلة للتفكير.. والإدارة تُصعد عناصر من الناشئين.. والأهلي يُعلن موعد الزيارة

عاجل| حديد عز يوقف البيع بالدولار بعد تدخل الجهات الرقابية