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الصين تطلق الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أطلقت الصين أول شبكة رئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة في العالم بعرض نطاق ترددي يبلغ 1200 جيجابت في الثانية (1.2T).


وتتميز الشبكة، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية بأنها شبكة نقل تمتد إجمالا لأكثر من 3000 كيلومتر وتربط بين ثلاث مدن هي بكين وووهان وقوانغتشو.


وقالت الوكالة إن الشبكة التي تم تطويرها بشكل مشترك من قبل جامعة تسينغهوا وتشاينا موبايل وهواوي وشركة CERNET.com تعمل منذ تشغيلها التجريبي في 31 يوليو الماضي بثبات وموثوقية، ونجحت في اجتياز اختبارات مختلفة.


ويتم تشغيل الشبكة استنادًا إلى التقنيات الرئيسية المملوكة محليًا للصين مثل الجيل التالي من واجهة IPv6 لجهاز التوجيه الأساسي للإنترنت 1.2T فائق السرعة والتجميع متعدد المسارات فائق السرعة. ويتم تصنيع كل من برمجيات وأجهزة الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة محليا.


وتعتمد الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة، التي بنتها 40 جامعة صينية بما في ذلك جامعة تسينغهوا، على تقنية IPv6. ويتم توزيع العقد الجوهرية لشبكتها الأساسية عالية الأداء في 40 جامعة موجودة في 35 مدينة في جميع أنحاء البلاد.

Elfagr.org
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