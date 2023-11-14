الاتحاد الأوروبي: اعتماد اصدار تأشيرات "شنجن" عبر الإنترنت

قام المجلس الأوروبي في بروكسل باعتماد قواعد جديدة تسمح للأشخاص الذين يخططون للسفر إلى منطقة "شنجن" -منطقة تضم 27 دولة أوروبية ألغت العديد من أنواع ضوابط الحدود الداخلية- بالتقدم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة.



وستنشئ اللوائح الجديدة منصة طلب تأشيرة الاتحاد الأوروبي، ومع استثناءات قليلة، ستقدم طلبات الحصول على تأشيرات "شنجن" من خلال تلك المنصة، حيث سيتمكن طالبو التأشيرة من إدخال جميع البيانات ذات الصلة، وتحميل نسخ إلكترونية من وثائق سفرهم والوثائق الداعمة، ودفع رسوم التأشيرة.



وقال المجلس الأوربي إن الإجراءات تجعل الحضور الشخصي في القنصليات زائدًا عن الحاجة، ومن حيث المبدأ، سيكون الحضور الشخصي ضروريًا فقط للمتقدمين لأول مرة، والأشخاص الذين لم تعد بياناتهم البيومترية صالحة والأشخاص الذين لديهم وثيقة سفر جديدة، كما سيُسْتَبْدَل ملصق التأشيرة الحالي برمز شريطي موقع بشكل مشفر وسيُحَدَّد تاريخ تطبيق القواعد الجديدة عند الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة والتأشيرة الرقمية.