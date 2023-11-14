تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و609 شاحنات و90 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 975 راكبا بموانئها.

وأوضحت الهيئة  أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع و386 شاحنة و75 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع و223 شاحنة و15 سيارة.

ونوهت بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة أمل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1325 طن بضائع و160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة وآور.

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