التضخم السنوي في الولايات المتحدة يتباطئ خلال أكتوبر ليسجل 3.2%



تباطأ التضخم السنوي في أميركا خلال شهر أكتوبر ليسجل 3.2% مقابل توقعات جاءت عند 3.3% ومقارنة بالتضخم في سبتمبر والذي سجل 3.7%.

وعلى أساس شهري، فقد جاء التضخم عند مستويات صفرية مقابل 0.4% خلال سبتمبر، الأمر الذي كان أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ بوتيرة أقل حدة ليسجل 0.1%.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي بنسبة 0.2% و4% على الترتيب، مقابل التوقعات البالغة 0.3% و4.1%.