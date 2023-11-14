التضخم السنوي في الولايات المتحدة يتباطئ خلال أكتوبر ليسجل 3.2%

الاقتصاد
بوابة الفجر


تباطأ التضخم السنوي في أميركا خلال شهر أكتوبر ليسجل 3.2% مقابل توقعات جاءت عند 3.3% ومقارنة بالتضخم في سبتمبر والذي سجل 3.7%.

وعلى أساس شهري، فقد جاء التضخم عند مستويات صفرية مقابل 0.4% خلال سبتمبر، الأمر الذي كان أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ بوتيرة أقل حدة ليسجل 0.1%.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي بنسبة 0.2% و4% على الترتيب، مقابل التوقعات البالغة 0.3% و4.1%.

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