"إياتا": 26.6% زيادة بحركة مرور شركات الطيران في المنطقة خلال سبتمبر الماضي.

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن استمرار نمو الطلب في قطاع السفر الجوي خلال شهر سبتمبر 2023، وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 26.6% في حركة المرور في شهر سبتمبر مقارنة بالعام الماضي.

وكشفت "إياتا"، في تقرير حديث، أن إجمالي حركة السفر الجوي في سبتمبر 2023 ارتفعت بنسبة 30.1% مقارنة بسبتمبر 2022، مشيرة إلى إنه على الصعيد العالمي وصلت حركة السفر الجوي إلى 97.3% من المستويات المسجلة قبل جائحة "كوفيد -19".

ووفق "إياتا"، سجلت جميع الأسواق نموًا جيدًا، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبلغت إيرادات الركاب لكل كيلومتر 83.6% من المستويات المسجلة في سبتمبر 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": إن الربع الثالث من عام 2023 انتهى بشكل جيد، حيث سجلت حركة السفر المحلية مستوى طلب قياسي لشهر سبتمبر، واستمرت حركة السفر الدولية في النمو بشكل قوي.

وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 92.6% في حركة المسافرين الدولية في سبتمبر 2023، لتتصدر المناطق في نسب التحسن السنوية، بينما سجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 15.7% مقارنة بشهر سبتمبر 2022.

كما ارتفعت حركة المسافرين في شركات الطيران في أمريكا الشمالية بنسبة 18.9٪ في سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة 2022، وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعًا في حركة المسافرين بنسبة 26.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعًا بنسبة 28.1% في سبتمبر 2023 مقارنة بالعام الماضي.