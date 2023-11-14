مسؤول باكستاني: السعودية تبدي اهتماما بالاستحواذ على حصص بمنجم ذهب

قال مسؤول باكستاني يوم الثلاثاء إن السعودية أبدت اهتماما بالاستحواذ على حصص في منجـم ريكو ديك الباكستاني للذهب والنحاس، مضيفا أن مستشارا عالميا على وشك الانتهاء من عملية تقييم لحصص المنجـم.

وتمتلك شركة باريك جولد حصة في المنجـم بنسبة 50 بالمئة، بينما تمتلك حكومتا باكستان وإقليم بلوخستان النسبة الباقية. وتعتبر باريك المنجـم واحدا من أكبر مناطق النحاس والذهب غير المطورة في العالم.

وذكر جهان زيب خان مستشار رئيس الوزراء في مجلس التسهيلات الخاصة بالاستثمار للصحفيين أن الحكومة تتوقع الانتهاء من عملية التقييم قبل 25 ديسمبر كانون الثاني.

ولم يحدد هوية المستشار العالمي.

وصرحت باكستان في السابق بأن باريك ستستثمر عشرة مليارات دولار في المشروع. وقالت الشركة في أغسطس آب إنها منفتحة على أن تكون السعودية إحدى شركائها في المنجـم.

وذكر خان أن إسلام اباد ستدخل في محادثات مع الرياض بعد اكتمال التقييم وتحديد مدى توقعاتها. ولم ترد الحكومة السعودية بعد على طلب للتعليق.

وتواجه باكستان حاليا أزمة اقتصادية طويلة الأمد، وتمكنت بصعوبة من تجنب التخلف عن سداد ديون سيادية في وقت سابق من العام بعد تأمين حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في اللحظة الأخيرة.

لكن الاتفاق مع الصندوق يعتمد على قدرة البلاد على جلب استثمار أجنبي مباشر لدعم احتياطياتها المنخفضة للغاية من العملة الأجنبية. وتعتمد باكستان على حلفائها القدامى في الشرق الأوسط، مثل السعودية، لقيادة هذا الاستثمار.

وقال خان إن باكستان حريصة على ضم السعودية إلى الصفقة، لكنه أوضح أن إسلام اباد "ليست في عجلة من أمرها" ولا ترغب في إجراء "مبيعات طارئة" لأي من أصولها وستحمي مصالحها الوطنية.