المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية: نقص الوقود في غزة سببه حماس

سألت الإعلامية لميس الحديدي السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، حول سبب رفض إسرائيل لدخول الوقود لقطاع غزة، الأمر الذي أدى لخروج نحو 20 مستشفى عن الخدمة وأطفال رضع لقيوا حتفهم بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة": “الوقود متوفر في الجنوب من أجل المستشفيات ومن أجل تحلية المياه ومن أجل توصيل الإغاثة الإنسانية.. ونحن على ثقة أن الوقود سوف يظل متوافرًا في الجنوب”.

وأضاف: "أما فيما يخص الجزء الشمال من القطاع نوه ً أن حركة حماس كانت تسيطر على الوقود الذي يغذي المستشفيات هناك، ويبغي أن توجهي سؤال لحماس بالنسبة للظروف داخل المستشفيات وداخل مستشفى الشفاء على وجه الخصوص".

وواصل: "رغم ذلك فإن وزير خارجيتنا أنتوني بلينكن قالها بمنتهى القوة أنه عندما يرى مشاهد القتلى والاطفال المموتى نفكر في أطفالنا وكأنه ضربة موجعة ومؤلمة نحن نشعر بذلك ويكف لا نشعر بهذا؟".

وشدد أن الإدارة الأمريكية ترغب في أن تتم العملية العسكرية الإسرائيلية بكفاءة وتجنب أكبر قدر من المواقع المدنية بما يشكل احترامًا للمدنين بالرغم من كل ماأقترفته تلك الجماعة الارهابية من استخدام تلك المواقع لدمج منشاتها".

لكنه عاد وشدد: "بالرغم من كل هذا لكننا نرى أنه يبنغي للعملية العسكرية أن تتم".

وقاطعته الحديدي ساخرة: "هل معنى ذلك أنك ترى أن تذهب كل المساعدات الإنسانسية والوقود للجنوب ولا شيء للشال وأنه يجب على الجزء الشمالي من القطاع أن يموت ليرد قائلًا: "لم أقل ذلك فقط قلت أن الوقود يتم ضخه في الجنوب للمستشفيات ومحطات تحلية المياه والسؤال هل هناك إحتياجات لشمال القطاع؟ الاجابة نعم بالفعل لديهم إحتياجات ونأمل أ تصل المساعدات للشمال بحيث لاتصل إلى حماس من أجل تهوية الانفاق وإستمرار إرهابهم وهذا من الممكن ان يحدث".