الشرقية للدخان: أسعار السجائر الحالية في السوق مفتعلة من التجار

علق هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»،على ظاهرة الارتفاع غير المسبوق في أسعار علب السجائر وتخطي بعض الأنواع لحاجة 120 جنيهًا بعد إقرار تعديلات ضريبة القيمة المضافة ليس ذلك فقط بل وإختفائها من الأسواق.

وقال أمان في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي: "إحنا كشركة الشرقية للدخان بننتج سجاير الكيلو باترا مثلا وتباع الآن بالسعر الرسمي 27.5 جنيهًا"، وقاطعته الحديدي بالقول: “لكن سعرها وصل 50 جنيه فين 27.5 جنيها؟”، ليرد قائلًا: "أي مواطن ممكن يبص على السعر مدون على العلبة ويعمل إسكان للكيو أر كود".

وأوضح أمان أن بعض الشركات المنتجة للسجائر توقفت عن البيع والانتاج منذ تعديلات الضريبة حتى تقوم بإعادة ضبط التسعير لكن بدأت منذ الاثنين الإنتاج في السوق وأتوقع أن يشهد السوق ‘فنفراجه قوية خلال الأيام القادمة وجميع الشركات سوف تنتج بكامل طاقتها".

وأشار إلى أن السوق يواجه بعض السلوكيات الغريبة سواء جهة التجار أو المستهلكين، وتعد أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار السجائر، موضحا أن التجار يحتكرون سلعة معينة من أجل زيادة سعرها، وهي أزمات مفتعلة منذ شهر مارس الماضي لتحقق أرباح عبر عمليات تخزين وهي "مافيا" تقوم بذلك".

ووجه رسالة للتجار مطالبًا إياهم بعدم إفتعال أزمات وحجب السجائر لرفع سعرها والمستهلكين أن يحافظوا على إستهلاكهم الطبيبعي لزيادة عملية الشراء والتخزين".

ولفت إلى أن الشركة الشرقية تغطي كمية الانتاج اللازمة لتغطية السوق في هذا الوقت من السنة ولايوجد اي نقص في عمليات الانتاج ولم تتوقف الشركة ألا يوم أو يومين بعد تعديل الضريبة لضبط التسعير لكن منذ يوم الخميس وإنتاجنا يغطي إحتياجات السوق ب نسبة تزيد 15% عن المعدل الطبيعي في هذا الوقت من السنة".

وشدد أن الشركة تعمل بكفاءة كاملة وطاقة إنتاجها ولاتواجه مشكلة في التدابير الدولارية وأن الايام السابقة شهدت توقف بعض الشركات وحصتها 30% من السوق والشرقية للدخان 70% بما شكل ضغطًا عليها".