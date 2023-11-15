بعد تعيين رئيس قسم العقيدة بالأزهر.. لميس الحديدي تتساءل: ماهي معايير اختيار القيادات الجامعية؟

علقت الإعلامية لميس الحديدي على قرار الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بتكليف الدكتور محمود محمد حسين على أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة للقيام بعمل عميد الكلية.

وقالت: "ممكن يبقى خبر عادي لكن بالبحث عن اسم الدكتور محمود حسين وجدنا أنه بتاريخ مايو سنة 2020 وبجريدة الدستور نشرت الصحيفة خبرًا منسوبًا لما صدر بجامعة الأزهر بعزل الدكتور كرئيس لقسم أصول الدين بالجامعة بسبب تدوينات على التواصل الاجتماعي مسيئة للدولة وفي الغالب هي تدوينات إخوانية داعمه لهم".

وتابعت: “نفس الجريدة ذكرت أيضًا في وقت لاحق أن وزارة الأوقاف استبعدت نفس الشخص وهو الدكتور محمود حسين من منصبه كعميد للمركز الثقافي الاسلامي في مسجد النور بالعباسية”.

وطرحت الحديدي تساؤلات عبر برنامجها "كلمة أخيرة": “لسنا جهة تحقيق ولا نستطيع محاكمة الناس بالنوايا لكن هناك عدة أسئلة دون وجود حالة مكارثية أولًا: ”لم يصدر أي تكذيب من الجامعة في 2020 وقت إعفاء المذكور من رئاسة القسم ونحتاج الجامعة لرد على ذلك".

وأضافت: “ثانيًا من حق المجتمع الذي ثار على جماعة الاخوان وإكتوى بنار الارهاب منذ عام 201 ومن قبلها من حقه أن يعرف ماهي معايير إختيار القيادات الجامعية خاصة في جامعة مثل جامعة الازهر ؟ وهذا لاينتقص من جامعة الازهر ولا يعبث بإستقلاليتها لان أمر الاستقلال مهم جدا لكن نسأل لاننا لانريد تسلل هذه الافكار في عقول الشباب خاصة أني بتكم عن كلية اصول الدين التي يتخرج فيها خطباء أو ائمة مساجد”.

أتمت: “لا نحاكم الناس على نواياها ولا نتدخل في إستقلالية الجامعات لكن نحتاج للتأكد أن هذه الافكار لن تعود وتتسلل لأفكار الشباب”.

كان الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قد اصدر قرارًا بتكليف الدكتور محمود محمد حسين على أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة للقيام بعمل عميد الكلية.