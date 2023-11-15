الناتج الصناعي الصيني يرتفع بنسبة 4.6% سنويًا

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الناتج الصناعي في الصين حقق نموًا بنسبة 6ر4% سنويًا في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 3.4%.

وأوضحت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مبيعات التجزئة زادت خلال أكتوبر الماضي بنسبة 6.7% سنويًا بما يتجاوز تقديرات المحللين التي كانت 7%.



كما ذكر مكتب الإحصاء على صعيد الإنفاق الاستثماري في الصين أن الاستثمار في الأصول الثابتة زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 9.2% سنويًا.



واستقر معدل البطالة خلال الشهر الماضي عند مستوى 5% وهو نفس مستواه في الشهر السابق.