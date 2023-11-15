الناتج الصناعي الصيني يرتفع بنسبة 4.6% سنويًا

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الناتج الصناعي في الصين حقق نموًا بنسبة 6ر4% سنويًا في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 3.4%.

 

وأوضحت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مبيعات التجزئة زادت خلال أكتوبر الماضي بنسبة 6.7% سنويًا بما يتجاوز تقديرات المحللين  التي كانت 7%.


كما ذكر مكتب الإحصاء على صعيد الإنفاق الاستثماري في الصين أن الاستثمار في الأصول الثابتة زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 9.2% سنويًا.


واستقر معدل البطالة  خلال الشهر الماضي عند مستوى 5% وهو نفس مستواه في الشهر السابق.

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