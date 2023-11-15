64.5 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال تسعة أشهر

وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) وصل عدد المسافرين في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 22.9 مليون مسافر، وبذلك أصبح الربع الثالث من العام الربع الأكثر ازدحامًا من حيث أعداد المسافرين منذ عام 2019، وبمتوسط حركة مرور شهرية وصلت إلى 7.6 مليون مسافر. متجاوزا بذلك مستويات مرحلة ما قبل جائحة كوفيد 19.

وتوقعت مطارات دبي استمرار انتعاش حركة المسافرين حتى نهاية العام لتصل إلى 86.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، متجاوزةً بذلك أعداد المسافرين المسجلة عام 2019.

وفيما يخص حركة الشحن، فقد سجلت في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 12.3% على أساس سنوي، وارتفع عدد الرحلات في مطار دبي الدولي بنسبة 5.1% خلال الربع الثالث، وزاد العدد الإجمالي للرحلات الجوية بين يناير وسبتمبر 25.2% على أساس سنوي.