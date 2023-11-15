وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط

الاقتصاد
بوابة الفجر

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.

 

وزادت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، من توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام الحالي إلى 2.4 مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة لتقترب من توقعات أوبك بنمو 2.46 مليون برميل يوميا.


كما رفعت الوكالة توقعات النمو لعام 2024 إلى 930 ألف برميل يوميا من 880 ألف برميل يوميا في توقعات سابقة، وهو ما يظل أقل بكثير من توقعات أوبك بالوصول إلى 2.25 مليون برميل يوميا.


وذكرت الوكالة أن الطلب على النفط تلقى الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأمريكية والطلب القياسي من الصين في سبتمبر.


وأضافت أن توقعات عام 2024 تلقت دعما أيضا من آمال خفض أسعار الفائدة وتراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة

Elfagr.org
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