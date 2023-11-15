ارتفاع الدخل السياحي للأردن إلى 6.4 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

 ارتفع الدخل السياحي للأردن خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي إلى 6.4 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 34.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب البيانات الأولية للبنك المركزي الأردني.

وأظهرت البيانات أن القطاع السياحي شهد ارتفاع عدد السياح إلى الاردن إلى 5 ملايين و560 ألف سائح بنسبة نمو بلغت 34 بالمئة.

وأشارت البيانات إلى أن الدخل السياحي لشهر أكتوبر الماضي وحده حقق نموا نسبته 11.7بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 614.8 مليون دولار.

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