مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي Selahaddin eyyubi قصة عشق الحلقة الأولى مترجم عربي على ايجي بست وقناة الفجر الجزائرية

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي Selahaddin eyyubi قصة عشق الحلقة الأولى مترجم عربي على ايجي بست وقناة الفجر الجزائرية، وتنتظر الجماهير بشوق عرض تفاصيل حلقات المسلسل التاريخي التركي المنتظر "صلاح الدين الأيوبي"، الذي يروي حكاية فاتح القدس. يعتبر هذا المسلسل من أبرز الإنتاجات التركية المتوقع عرضها إلى جانب المسلسل التاريخي الآخر "قيامة عثمان"، الذي حقق شهرة واسعة خلال عرضه.

تحتفظ قناة "تي آر تي 1" التركية بحقوق عرض مسلسل "صلاح الدين الأيوبي"، ومن المقرر أن يُبث المسلسل مساء يوم الإثنين، الموافق لـ 13 نوفمبر 2023. خلال الساعات القليلة الماضية، أصبح الجميع يترقب عرض الحلقة الأولى بفارغ الصبر لمعرفة أحداثها المثيرة.

توقيت عرض مسلسل صلاح الدين

سيتم عرض المسلسل الجديد "صلاح الدين الأيوبي" على قناة "TRT 1" التركية كل يوم اثنين في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا.

مواعيد العرض على قناة الفجر الجزائرية:

- 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

- 9:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

- 10:00 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

- 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق والكويت والأردن وقطر والبحرين.

- 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

حظيت الحلقة الأولى من المسلسل ببداية مثيرة أشعلت حماس المشاهدين وجعلتهم يترقبون باهتمام متزايد أحداث المسلسل التركي "صلاح الدين الأيوبي" الذي يعد واحدًا من أهم الأعمال التركية في الوقت الحالي."

قصة مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تدور أحداث مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" حول حياة القائد العسكري التاريخي صلاح الدين الأيوبي، الذي أسس الدولة الأيوبية وحقق إنجازًا استثنائيًا بتحرير بيت الأقصى. يعكس المسلسل مسار حياة هذا الزعيم العسكري والديني وانتصاراته الكبرى خلال القرن الثاني عشر الميلادي، بما في ذلك انتصاره البارز على الصليبيين.

"صلاح الدين الأيوبي" هو عمل مشترك بين تركيا وباكستان، حيث شارك في كتابته وإنتاجه مجموعة من المؤرخين والكتّاب الترك، إلى جانب عدد من المؤرخين والمؤلفين الباكستانيين.

تم البدء في التحضير لهذا المسلسل الضخم منذ عامين، تحديدًا في عام 2021، ومن المتوقع أن تمتد قصة المسلسل على مدار ثلاثة أجزاء، ليقدم للمشاهدين تجربة مثيرة وشيّقة ترصد حياة وإنجازات هذا الزعيم الرائع.

القنوات الناقلة لـ مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتم عرض المسلسل علي 4 قنوات مختلفة، وهم كالآتي:

1-قناة TRT التركية.

2-قناة الفجر الجزائرية.

3-قناة قطر.

4-قناة النور.