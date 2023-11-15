توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات و"فودافون" لإعداد كوادر شابة متخصصة

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات، وشركة فودافون للحلول الذكية VOIS _ يهدف إلى إتاحة التدريب المتخصص لتأهيل كوادر شابة فى عدد من المجالات التكنولوجية؛ ومنها تطوير واختبار البرمجيات، والذكاء الاصطناعى، والتعلم الآلى، وعلوم البيانات، وأمن المعلومات، والبنية التحتية، وذلك مع توفير فرص عمل جديدة متميزة لخريجى المعهد للعمل بالشركة.



كما ينص البروتوكول على التعاون المشترك فى إتاحة مناهج ودورات تدريبية باللغة العربية وبالمجان عبر منصة مهارة تك التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك فى عدد من التخصصات التكنولوجية المطلوبة لسوق العمل، كذلك التعاون فى عقد مسابقات متنوعة فى مجال التكنولوجيا، وتبادل الخبرات لتطوير وتأهيل طلبة وخريجى المعهد لسوق العمل.



وقع بروتوكول التعاون الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، و رانيا صلاح المدير التنفيذى لشركة فودافون للحلول الذكية مصر.



هذا وقد أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر لديها العديد من المقومات التنافسية فى مجال صناعة التعهيد، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من أبرزها توافر كوادر شبابية مدربة على أعلى مستوى فى كافة أنحاء الجمهورية؛ مضيفا أنه يوجد حاليا مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التي تستهدف بناء مصفوفة من المهارات في مختلف التخصصات التكنولوجية، ويتم العمل على التوسع فى هذه البرامج لخلق فرص عمل متميزة للشباب، وتلبية متطلبات الشركات العاملة فى صناعة التعهيد بمصر، وكذلك للتوسع فى حجم صادرات الخدمات الرقمية.



واشار الدكتور عمرو طلعت إلى ارتفاع أعداد وموازنة التدريب خلال 5 سنوات لتزداد من 4 آلاف متدرب سنويا بميزانية 50 مليون جنيه إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى؛ مشيرا إلى اهتمام شريحة كبيرة من الشباب من المتخصصين فى التكنولوجيات الرقمية للعمل وفقا لنموذج العمل الحر والعمل عن بُعد؛ لافتا إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية والتي من شأنها تعزيز فرص الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات في سوق العمل الحر وكذلك تنمية الصادرات الرقمية من التعهيد.



من جانبها قالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن الشراكة مع شركة "فويس" لها تاريخ طويل.. وتهدف إلى تقديم خدمات تدريبية وتعليمية لقطاعات مختلفة من الشباب ضمن رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير مهارات الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرة إلى أن التعاون فى الفترة الحالية يشهد تضاعف فى أعداد المتدربين والملتحقين بفرص العمل بالشركة، كما أنه من المقرر انشاء أكاديمية للتدريب بالشراكة مع المعهد لتوفير تدريب مشترك للشباب؛ مضيفة أن التعاون شمل إتاحة محتوي تدريبي الكتروني علي منصة المعهد الإلكترونية "مهاره تك"؛ حيث تهدف المنصة دائما لتقديم الخدمات التدريبية لكل قطاعات تكنولوجيا المعلومات.



الجدير بالذكر أن شركة فودافون للحلول الذكية VOIS_ تمثل الذراع الاستراتيجي لمجموعة فودافون العالمية لتعزيز الجودة والكفاءة فى 28 دولة حول العالم، والعمل مع الشركات الشقيقة لخلق قيمة مضافة للأعمال وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية المتنوعة وخدمات التعهيد المتعددة. وتتواجد الشركة فى أكثر من دولة ويتميز تواجدها فى السوق المصرى بالتنوع حيث وصل عدد الكوادر المصرية التى تعمل بها إلى أكثر من 9200 موظف.



وأوضحت السيدة/ رانيا صلاح المدير التنفيذى لشركة فودافون للحلول الذكية مصر أن توقيع الاتفاقية مع معهد تكنولوجيا المعلومات يأتى فى إطار اهتمام الشركة بعقد شراكات استراتيجية مع الهيئات التابعة للوزارة فى ظل الاهتمام الدائم والمتزايد من الوزارة بصناعة التعهيد خاصة الجانب التكنولوجي، كذلك حرص الوزارة الدائم على تطوير جانب التدريب والتأهيل للكوادر الشابة للدخول إلى سوق العمل وتهيئة الفرص والمناخ المناسب لمزيد من الاستثمارات للقطاع خاصة مجال التعهيد بمختلف صوره.



من جانبه أشار بيدرو ساردو رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات لمجموعة فودافون العالمية إلى تميز العناصر والموارد البشرية المصرية بالمواهب والقدرات التنافسية العالية للتوسع فى مجال التكنولوجيا وقدراتها على استيعاب كافة التطورات السريعة والمتلاحقة إضافة إلى ما يتمتع به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تطور ملحوظ حيث شهدت البنية التحتية والمعلوماتية تطورا كبيرا جعل من هذه الصناعة عنصرًا جاذبًا للاستثمارات الدولية المباشرة وأصبح أحد أهم عناصر الجذب للتوسع أو دخول إلى السوق المصرية.



وأكد المهندس محمد سامى رئيس قطاع التكنولوجيا الدولى لشركة فودافون للحلول الذكية أن الشباب المصرى أثبت تفوقا واضحا فى مجال التكنولوجيا داخل الشركة مشيرا إلى وجود خطط توسعية جديدة لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة متنوعة خلال العامين القادمين داخل القطاع التكنولوجى للشركة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل أخرى لذوى القدرات الخاصة تناسب قدراتهم وتعمل على دمجهم فى قوة العمل داخل الشركة فى المجالات المختلفة وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم تمكنهم من أداء مهام وظيفتهم على أكمل وجه؛ الأمر الذى يضع أهمية كبيرة للاتفاق الموقع مع معهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك لما يتمتع به المعهد من إمكانيات كبيرة زادت من قدرات خريجيه فى المجالات التكنولوجية المتنوعة على استيعاب كل التطورات المتلاحقة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

