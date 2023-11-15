ضربة موجعة للهلال بعد الكشف حجم إصابة سالم الدوسري

سالم الدوسري لاعب
سالم الدوسري لاعب الهلال

تلقى نادي الهلال السعودي خبرًا صادمًا بعد الكشف حجم إصابة نجم الفريق سالم الدوسري ومدة غيابه عن الملاعب.

ضربة موجعة للهلال

وكان قد استبعد الإيطالي مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، اللاعب سالم الدوسري عن تشكيل الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر الاستعداد لمواجهتي باكستان والأردن بتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها أن اللاعب سيغيب عن الملاعب مدة من أسبوعين إلى ثلاثة اسابيع، وذلك نتيجة تعرضه لاصابتين الأولى في كاحل قدمه، والثانية تمزق من الدرجة الأولى بالركبة.

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وأكدت الصحيفة أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة في اللقاء الهام الذي سيجمع بين الهلال والنصر بدوري روشن السعودي الذي من المقرر له واحد من ديسمبر المقبل.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، وذلك بعد مرور 13 جولة حقق خلالهما 11 انتصار وتعادلين، ويبتعد الفريق بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني.

الهلال النصر دوري روشن السعودي كأس العالم كأس آسيا
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