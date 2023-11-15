عاجل| توقعات ببلوغ الذهب مستويات 3 آلاف جنيه في تلك الحالة

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات قياسية على مدار الأيام الماضي، وكسر عيار الذهب 21 مستوى 2700 جنيه لأول مرة في تاريخه، وعلى الرغم من هبوط أسعار الذهب العالمية وتوقعات باتحفاضها إذا استمر الفيدرالي في رفع الفائدة، إلا أن أسعار الذهب في مصر من المتوقع أن تستمر في الصعود.



وقال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر من المتوقع أن تواصل الصعود، ولا نري لها احتمالات تراجع إلا في حالة جني الأرباح.



وتابع“ عبد الحكيم”، أسعار الذهب في مصر الآن الذي يتحكم فيها بالشكل الكبير سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما دفع سعر عيار 21 للصعود لمستويات أعلى 2700 جنيه بعد صعود القياسي في السوق السوداء لسعر الدولار، مشيرا إلى أن هذا الصعود كان على الرغم من ضعف الطلب.

وأضاف، ولكن مع استمرار التوترات السياسية، وعودة الطلب في السوق المحلي للصعود مرة أخرى سوف يحقق مستويات 3 الآلاف جنيها.



وخلال تعاملات اليوم خسر سعر جرام الذهب في مصر نحو 10 جنيهات ليصل غلى مستويات 3097 جنيها لجرام عيار 24، وهبط سعر جرام عيار 22 إلى 2839 جنيها، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلي 2710 جنيهات، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 21680 جنيها.



وأعطي قرار رئيس الوزراء بمد إعفاء واردات الذهب مع المصرين بالخارج من الرسوم الجمركية إلى يونيو 2024، في زيادة حجم المعروض من الذهب بالأسواق، والحد من ارتفاعاته، إلا أن ارتفاع الدولار بالسوق السوداء منح الذهب قوة للصعود مرة اخري.