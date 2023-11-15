“حصرياً” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 136 مترجمة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية وقصة عشق

“حصريًا” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 136 مترجمة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية وقصة عشق، ويثير مسلسل "قيامة عثمان" حماس واهتمام الجماهير بشكل كبير مع اقتراب عرض الحلقة رقم 136. يعد هذا المسلسل التركي من أبرز الأعمال التلفزيونية التي حققت نجاحًا هائلًا في السنوات الأخيرة، ويجمع بين العناصر التاريخية والدرامية بطريقة مميزة.

المسلسل يُعرض على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية، حيث يتم تقديمه باللغة التركية على ATV وباللغة العربية المدبلجة على قناة الفجر الجزائرية. هذا يتيح للجمهور العربي الاستمتاع بأحداثه وتطوراته بكل سهولة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 136 قصة عشق

يُعتبر مسلسل "قيامة عثمان" من أكثر المسلسلات شعبيةً وإثارة في تركيا والوطن العربي، وذلك بفضل قصته الرائعة وأداء النجوم البارعين الذين يجسدون الشخصيات بشكل ممتاز. الحلقات السابقة للمسلسل قد أثرت في الجماهير بشكل كبير نظرًا للأحداث المشوقة والمثيرة التي تتوالى.

موعد عرض الحلقة 136 من المسلسل سيكون يوم الأربعاء على قناة ATV التركية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الأردنية بعرضها في الأيام التالية بعد تدبيلها بشكل رائع، وسيتاح للجمهور مشاهدة الحلقة عبر هذه القنوات بكل يسر وسهولة.

كما يتيح موقع الصعايدة إعادة مشاهدة الحلقة في يوم الجمعة من كل أسبوع، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة المسلسل حتى إذا فاتهم موعد العرض الأصلي.

بهذا الشكل، يمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة أحداث "قيامة عثمان" ومتابعة تطورات القصة التي تحمل الكثير من الإثارة والمفاجآت. الحلقة 136 من المسلسل ستكون حدثًا مهمًا للعديد من المتابعين، ونترقب معًا ما ستقدمه من تفاصيل جديدة ومشوقة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يرغب العديد من محبي متابعة المسلسل معرفة تردد قناة الفجر على الأقمار الصناعية؛ وذلك لأنها تقوم بعرض المسلسل مدبلج باللغة العربية، ويتمثل تردد قناة الفجر الجزائرية فيما يلي:

تردد القناة على النايل سات

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة:12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على العرب سات

معدل الترميز:5000.

تردد القناة:12034.

معامل تصحيح الخطأ:6/5.

تردد القناة على الياه سات

القمر الصناعي: ياه سات.

التردد:12130.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:6/5.

ويكون موقغع قصة عشق هعو الناقل الحصري لجميع المسلسلات التركيو وأشهرهم قيامة أرطغرل، في موعدها بشكل عام، ومديلجة.