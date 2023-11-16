تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو إلى 9.2 مليار يورو في سبتمبر

تراجع الفائض التجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في سبتمبر نتيجة تراجع الصادرات وارتفاع الواردات.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أمس الأربعاء أن الفائض التجاري للمنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تراجع في سبتمبر إلى 9.2 مليار يورو مقابل 11.1 مليار يورو في أغسطس الماضي.

وأظهرت البيانات تراجع صادرات منطقة اليورو بنسبة 9.7 % شهريًا، في حين زادت الواردات بنسبة 0.5 %، فيما بلغ الفائض التجاري خلال سبتمبر الماضي 6.5 مليار يورو، مقابل عجز قدره 36.3 مليار يوور خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي تراجعت قيمة الواردات بنسبة 23.9 % خلال سبتمبر الماضي، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 9.3 %