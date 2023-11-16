أسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1961.81 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1964.60 دولار.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.36 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 890.95 دولارًا، كما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1022.93 دولار للأوقية.