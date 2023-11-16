تراجع التضخم بالمملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ عامين

تراجع التضخم في المملكة المتحدة إلى 4.6% وهو أدنى مستوى له منذ عامين، حسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 4.6% بالمقارنة مع أكتوبر قبل عام، بانخفاض حاد من 6.7% في سبتمبر الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 2021.

ويعد هذا التراجع بنسبة 2.1 نقطة مئوية بين الشهرين هو الأكبر منذ عام 1992. وسيعزز التوقعات بانتهاء "بنك إنجلترا" من رفع أسعار الفائدة.

وأنعكست بيانات التضخم على الجنية الاسترليني الذي تم تداوله منخفضا بما يصل إلى 0.2% عند 1.2469 دولار.