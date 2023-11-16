بدء الإنتاج في حقل غاز باحتياطيات تتجاوز 200 مليار متر مكعب في الصين

أعلنت بكين بدء الانتاج في حقل الغاز المكثف "بوهتشونغ 19-6" وسط بحر بوهاي، الذي تتجاوز احتياطيات الغاز الطبيعي المستكشفة فيه 200 مليار متر مكعب، إضافة إلى 200 مليون متر مكعب من احتياطيات النفط.



وأفاد بيان نقلته وكالة أنباء (شينخوا) عن الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، أكبر منتج للنفط الخام والغاز الطبيعي البحري في الصين، أن المشروع بدأ الانتاج في المرحلة الأولى، حيث من المقرر أن يتم تشغيل 65 بئرا تطويريا.



وبحسب البيان، تشمل مرافق الإنتاج الرئيسية منصة معالجة مركزية، وثلاث منصات لرؤوس آبار غير مأهولة، ومحطة واحدة لمعالجة الغاز.



وأوضحت أن الحقل سيوفر طاقة نظيفة مستقرة لمنطقة بكين-تيانجين-خبي ومنطقة بوهاي ريم، وسيساهم في التنمية منخفضة الكربون وعالية الجودة.