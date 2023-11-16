أسعار النفط تتراجع متأثرة بارتفاع المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة من آسيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا إلى 80.90 دولارًا للبرميل.



وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا إلى 76.35 دولارًا للبرميل.



وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.



واستقر إنتاج الخام الأمريكي عند مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا.