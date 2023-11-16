الإسكان: جارٍ تنفيذ محطتي رفع مياه بتكلفة استثمارية نحو 900 مليون جنيه بمدينة بدر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ محطتي رفع مياه رقمي 4 و 5 بتكلفة استثمارية نحو 900 مليون جنيه لتغذية التوسعات العمرانية بمدينة بدر، مضيفًا أن المحطتين يجري تنفيذهما لتلبية احتياجات المناطق الجديدة التي يجري تنميتها بمدينة بدر، وتحسين الخدمة بها، ولا سيما مشروع وحدات سكن موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة " زهرة العاصمة "، تزامنًا مع أعمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.



جاء ذلك خلال متابعة الدكتور عاصم الجزار، مع المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجارية بالمدينة، حيث أكد وزير الإسكان ضرورة مراعاة التوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وكذا تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.



وفي السياق نفسه، تفقد المهندس رضوان عبدالرشيد، سير العمل بمحطة المياه رقم 5، موضحًا أن المحطة تتكون من 9 طلمبات كمرحلة أولى قدرة الطلمبة الواحدة 72٠ لتر/ثانية، لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا على خزانين بسعة تخزينية 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 2 كم بقطر 1500/1200 مم، وبها مبنى إداري، ومسجد، ومبنى كلور، ومبني محولات، وورشة ومخزن كما بلغت نسبة التنفيذ 95%،

كما تفقد المهندس رضوان عبدالرشيد، مشروع محطة رفع المياه رقم 4، وخط المياه الناقل قطر 1600مم، حيث تابع أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة، والتي تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية، وخزانين أرضيين سعة الخزان الواحد 10000 م3، ومبنى لعنبر الطلمبات، ومولد وخزان وقود، ومبانٍ للورشة والمخزن، ومبانٍ إدارية، وعنبر الكلور، ومبنى المسجد، ومنطقة للفائض، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم، وتوفر المحطة متوسط 179712م3 من المياه / يوم.

