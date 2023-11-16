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عاجل.. اعتماد عقد تقنين أكبر قطعة أرض بمساحة مليوني متر بمنطقة جنيفة المضافة لمدينة الشروق

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن اعتماد عقد تقنين بمقابل عينى لأكبر قطعة أرض لأحد الكيانات بمنطقة "جنيفة " بمدينة الشروق، بمساحة تقريبية مليوني متر مسطح، على أن تؤول نصف تلك المساحة لصالح جهاز مدينة الشروق، نظير إمداد المنطقة بالمرافق اللازمة للتنمية، وذلك فى إطار سياسات الدولة لتيسير إجراءات تقنين قطع الأراضى المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة. 


وأوضح المهندس أمين غنيم، أن ذلك يأتى ضمن النتائج الإيجابية التى حققتها الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي، والمضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، حيث يسرت الوحدة الإجراءات وأتاحت التعامل بعدة محاور، وذلك برئاسة المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمارة، مقرر الوحدة - مدير عام العقود وتسوية المنازعات. 


وأوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن قطعة الأرض تقع بمنطقة جنيفة، ويحدها جنوبًا مسار القطار الكهربائى الخفيف L.R.T  ( العاصمة – السلام - العاشر)، وشمالًا طريق جنيفة، والقاهرة/الإسماعيلية الصحراوى، وأن المنطقة بعد التخطيط ستكون أحد المناطق المتميزة بمدينة الشروق.

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