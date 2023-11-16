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الجامعة العربية تُدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عن إدانته بأشد العبارات القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، بما أدى إلى إصابة سبعة من كوادرها.

وقال المتحدث جمال رشدي، إن القصف جريمة جديدة تُضاف للجرائم البشعة للاحتلال ضد الأطقم الطبية، ويُمثل استهدافًا متعمدًا لرجال ونساء يخاطرون بحياتهم؛ من أجل انقاذ المدنيين ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأكد أن الجامعة العربية تتضامن مع المملكة الأردنية في أية خطوات قانونية أو سياسية تتخذها في مواجهة هذه الجريمة التي تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف، شأنها في ذلك شأن جرائم الاحتلال في هجماته الوحشية على المستشفيات في غزة، على مرأى ومسمع من العالم، وفي انتهاك لكل أعراف الحرب وقوانينها.

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