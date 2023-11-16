١٦ مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية فى أخر جلسات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه، مغلقا عند مستوى 1.648 تريليون جنيه، مقابل مستوى 1.632 تريليون جنيه أمس.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01 % ليغلق عند مستوى 24383.27 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97 % ليغلق عند مستوى 4865.72 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.10 % ليغلق عند مستوى 7159.64نقطة.