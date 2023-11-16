الآن بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي يلا شوت اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي يلا شوت اليوم

جولة في التصفيات بصحبة Egypt VS Djibouti اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي يلا شوت اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، منتخب مصر يستعد لاستهلال مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة جيبوتي في استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات. وعلى الرغم من التاريخ السابق لبدايات صعبة للمنتخب المصري في تصفيات المونديال، إلا أن روي فيتوريا، المدرب الحالي، يدرك أهمية بداية قوية وأنه لا يمكن السماح بأي خطأ.

تتضمن مجموعة منتخب مصر منافسين صعبين، بما في ذلك إثيوبيا وسيراليون وبوركينا فاسو وغينيا بيساو. ووفقًا للنظام الجديد، سيتأهل إلى مونديال أمريكا الشمالية فقط المنتخب المتصدر للمجموعة، مما يجعل المنافسة أكثر شراسة وتحديًا.

النجم محمد صلاح سيكون قائدًا لبلاد النيل في هذه التصفيات، وهو يحلم بالمشاركة مرة أخرى في المونديال بعد مشاركة مصر في كأس العالم 2018 في روسيا. في تلك البطولة، قاد صلاح منتخبه بتسجيل هدفين وقد أسهم بشكل كبير في أداء المنتخب المصري.

إن بداية المنتخب المصري في هذه التصفيات ستكون حاسمة لتحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم 2026، والجماهير تأمل في رؤية أداء مميز وتحقيق النقاط الثلاث في مواجهة جيبوتي ومضي قدمًا نحو الهدف المنشود.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

ستكون مباراة مصر وجيبوتي متاحة للمشاهدين بصورة مجانية عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، وتحديدًا على قناة "OnTime Sports HD 1" المفتوحة. هذا يعني أن جميع عشاق الكرة في مصر سيتمكنون من متابعة المباراة بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر المباراة أيضًا عبر قنوات SSC السعودية المشفرة. سيتم بث المباراة على قناة SSC1 HD المشفرة، ولكن يجب الانتباه إلى أنها تتطلب اشتراكًا خاصًا واستخدام جهاز GOBX لفك التشفير. هذا يعني أنها متاحة للمشتركين الذين يملكون الاشتراك والأجهزة المناسبة.

من المؤكد أن هذه المعلومات ستساعد عشاق كرة القدم في مصر والسعودية على متابعة المباراة ودعم منتخبهم الوطني في مشوار التصفيات.

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي القمر الصناعي نايل سات الجودة HD التردد 11861 معامل التصحيح ¾ الترميز 27500 الاستقطاب عمودي V

من معلق مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026؟

ستقدم قناة "أون تايم سبورتس" المصرية تعليقًا مميزًا لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيكون المعلق الشهير أيمن الكاشف هو المسؤول عن تقديم التعليق على مجريات المباراة. يعتبر أيمن الكاشف من أبرز المعلقين في عالم الرياضة وسيضيف توجيهاته وخبرته الكبيرة لتحليل وتعليق المباراة.

بالنسبة لقناة SSC1 HD، سيقوم المعلق مشاري القرني بتعليق المباراة المرتقبة. يتميز مشاري القرني بأسلوبه الرائع والمميز في التعليق الرياضي، وسيكون له دور هام في نقل التوتر والإثارة في هذه المباراة الهامة.

إن وجود هؤلاء المعلقين البارزين سيجعل تجربة مشاهدة المباراة أكثر إمتاعًا وإثارة لجميع محبي كرة القدم في مصر والسعودية.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي يلا شوت اليوم

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حارس المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر الوسط طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني الهجوم مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش

مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

ستكون المباراة المباشرة لمنتخب مصر وجيبوتي متاحة للمشاهدين عبر الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP". هذه الخدمة توفر للمشتركين فرصة متابعة المباريات بجودة عالية وبأداء مميز.

رابط مباشر لمشاهدة منتخب مصر وجيوبتي | من هنـــا

بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن تقوم قنوات أون تايم سبورتس بنقل المباراة أيضًا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" بصورة مجانية. هذا يعني أنه بإمكان الجماهير الاستمتاع بالمباراة عبر هذه البوابة الرقمية مجانًا.

رابط مباشر لمشاهدة منتخب مصر وجيوبتي | من هنـــا

هذه الخيارات المتاحة تسهل على الجماهير متابعة مباراة منتخب مصر وجيبوتي وتشجيع منتخبها الوطني في هذه المواجهة المهمة.

ما موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026؟

ستُقام مباراة منتخب مصر ومنتخب جيبوتي يوم الخميس، الموافق 16 نوفمبر 2023، على استاد القاهرة الدولي.

وسيبدأ اللقاء عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل منتخب مصر لمباراة جيبوتي

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: