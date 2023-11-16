بث مباشر تويتر | مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي اليوم في تصفيات كأس العالم.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم Egypt VS Djibouti اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي اليوم في تصفيات كأس العالم، منتخب مصر الأول لكرة القدم يستعد بفارغ الصبر لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي، وذلك في مباراة قوية تُقام مساء اليوم الخميس في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. تعتبر هذه المباراة بداية مشوار المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

يشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى من التصفيات، وهذه المجموعة تضم أيضًا منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

من الملاحظ أن منتخب مصر وجيبوتي التقيا مرتين في الماضي في منافسات تصفيات كأس العالم، حيث انتهت المباراة الأولى بفوز المنتخب المصري بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة خارج الديار. وتكرر الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب.

هذه الأرقام والإحصائيات تسلط الضوء على تاريخ المواجهات بين المنتخبين وتعزز من توقعات الجماهير للمباراة القادمة وأداء منتخب مصر في التصفيات.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر لكرة القدم يُستضيف منتخب جيبوتي في مباراة مهمة ومنتظرة، وذلك في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر. تأتي هذه المباراة ضمن إطار الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم نسخة 2026 التي ستُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، ومكان إقامة المباراة سيكون في استاد القاهرة الدولي، وهذه المواجهة تعد حدثًا مهمًا ينتظره عشاق الكرة المصرية والإفريقية على حد سواء.

ويأتي موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي اليوم في تصفيات كأس العالم 2026، لتبدأ في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي اليوم في تصفيات كأس العالم

قنوات OnTime Sports هي القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026. يأتي هذا بعد نجاح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حق بث مباشر لجميع مباريات منتخب مصر خلال هذه التصفيات مجانًا للجماهير في مصر والوطن العربي. سيتم بث المباراة مباشرة على تردد قناة OnTime Sports 1 الذي سيتيح للجماهير مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي مباشرة اليوم.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة

منتخبنا الوطني، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، يطمح في الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه وبأمام جماهيره الليلة، بهدف تحقيق فوز مهم في انطلاقة التصفيات. يسعى منتخب مصر إلى حصد الثلاث نقاط الكاملة خلال هذه المباراة قبل السفر إلى ليبيريا، حيث سيلتقي منتخب سيراليون في المباراة الثانية من مشواره في تصفيات كأس العالم 2026. هذه المواجهة ستُلعب يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر، ومن المتوقع أن تكون مباراة قوية تضع منتخب مصر في تحدي كبير لتحقيق تأهله للمونديال.

تشكيل منتخب مصر ضد جيبوتي

يتوقع أن يكون تشكيل مصر اليوم، لمواجهة منتخب جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، كالتالي:

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني، محمد عبدالمنعم، على جبر، أحمد فتوح. خط الوسط حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو خط الهجوم محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد

حكم مباراة مصر وجيبوتي اليوم

أما حكم مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى المونديال 2026، فقد وقع الاختيار على الحكم الجنوب إفريقي ألفريد شافاني، ويعاونه إيلفاز سيتول المساعد الأول، وكاجارا ميكوينا المساعد الثاني، فيما يكون ماسيكسول بامبيسو حكمًا رابعًا.

تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي

التقى منتخب مصر وجيبوتي في مناسبتين رسميتين من قبل، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم كانتا موسم 2008 - 2009.

وكانت المباراة الأولى بين مصر وجيبوتي، خارج الديار، ونجح حينها الفراعنة في الانتصار بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

رابط مباشر لمشاهدة منتخب مصر وجيوبتي | من هنـــا

وكرر المنتخب الوطني الأول، الانتصار بنفس النتيجة في مواجهة الإياب.

قائمة هدافي مواجهات مصر وجيبوتي

ويحتل النجم المصري السابق، أحمد حسن، المركز الأول في قائمة ترتيب هدافي مواجهات مصر وجيبوتي، برصيد هدفين، يأتي خلفه عمرو زكي، وعماد متعب وحسني عبدربه بهدف لكل منهم.

القيمة السوقية بين مصر وجيبوتي

يتفوق منتخب مصر على جيبوتي، في القيمة السوقية بفارق كبير للغاية، حيث يصل الفراعنة المباراة بقيمة 127.7 مليون يورو، بينما يحل المنافس ضيفًا اليوم بقيمة 22.5 مليون يورو فقط.

رابط مباشر لمشاهدة منتخب مصر وجيوبتي | من هنـــا

يقوم بتدريب منتخب مصر، المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، الذي يبلغ من العمر 53 عامًا، بينما يقود تدريب جيبوتي المدرب الوطني، محمد حسن، البالغ من العمر 39 عامًا فقط.

اللاعب الأعلى قيمة سوقية

يدخل النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول المباراة كأعلى قيمة سوقية بين المنتخبين بقيمة 65 مليون يورو، في حين يعد اللاعب أنس فرح علي هو الأعلى بين صفوف الضيوف بقيمة 175 ألف يورو فقط.