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فاطمة خالد تحصل على الماجستير بامتياز في مناقشة "صورة الأقليات الدينية والعرقية بالدراما"

أخبار مصر
الزميلة فاطمة خالد
الزميلة فاطمة خالد

ناقشت الزميلة الباحثة فاطمة خالد، المحررة بقسم أخبار عاجلة وصناعة المحتوى بموقع الفجر، رسالة ماجستير بعنوان «صورة الأقليات الدينية والعرقية في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية ودورها في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحوها "دراسة تطبيقة"»، والتي انتهت بحصولها على الماجستير بتقدير امتياز.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعاطي مسلم أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون الأسبق بكلية الإعلام جامعة الأزهر، والدكتور آية صلاح عبدالفتاح مدرس الصحافة بكلية الآداب جامعة المنصورة.

وناقشت الباحثة كل من الدكتور صابر سليمان عسران أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الاعلام جامعة القاهرة، والدكتور مروة السعيد أستاذ العلاقات العامة المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة.

وحصلت الباحثة فاطمة علي درجة الماجستير في الآداب الاعلام شعبة الاذاعة والتلفزيون  إنتاج المواد الإذاعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وتهنئ بوابة الفجر الإلكترونية، برئاسة الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، الزميلة فاطمة خالد؛ لحصولها على الماجستير بتقدير امتياز.

فاطمة خالد الأفلام والمسلسلات التلفزيونية صورة الأقليات الدينية والعرقية في الأفلام والمسلسلات
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