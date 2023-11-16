كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم [صلاح يبدع]

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

منافسة في التصفيات مع Egypt - Djibouti اليوم، مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم، مساء اليوم الخميس 16 نوفمبر، ستكون عيون عشاق كرة القدم المصرية متجهة نحو استاد القاهرة الدولي، حيث ستجمع مباراة مهمة منتخبي مصر وجيبوتي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تم وضع منتخب مصر في المجموعة الأولى، وهي مجموعة تحمل تحديات كبيرة بجانب منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي. وبناءً على ذلك، يدرك المنتخب المصري أهمية الفوز في مباراة اليوم للبدء بقوة في مشوار التصفيات.

صلاح يبدع بثنائية في الشوط الأول

في مباراة منتخب مصر، قام حكم اللقاء جيلي شافاني بإحتساب ركلة جزاء بعد تعرض عمر كمال لعرقلة داخل منطقة الجزاء. ونجح النجم الدولي محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 21.

وقبل ذلك، سجل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 17، بعدما تلقى تمريرة أرضية رائعة من مصطفى محمد وسدد الكرة ببراعة بقدمه اليمنى في اتجاه معاكس لحارس المرمى.

مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات أفريقيا في بطولة كأس العالم، مع تغطية حية للمباراة لحظة بلحظة، ومعلومات تفصيلية تتضمن، موعد مباراة مصر وجيبوتي والقنوات الناقلة بث مباشر.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر وجيبوتي مباشرة على موقع "بوابة الفجر" اليوم الخميس، الموافق 16 نوفمبر، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وستُقام على أرض استاد القاهرة الدولي.

لا تفوت هذه المواجهة الهامة وكن جاهزًا لمتابعة أداء منتخب مصر في رحلته نحو التأهل لكأس العالم 2026.

منتخب مصر قام بالاستعداد الجيد لهذه المواجهة القوية ويسعى جاهدًا لخطف الثلاث نقاط التي ستمكنه من المنافسة بشكل جاد على تأهله لكأس العالم 2026. ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومليء بالتحديات.

أما منتخب جيبوتي، فهو يعلم جيدًا صعوبة المباراة، ولكنه سيسعى بكل إمكانياته للخروج بنتيجة إيجابية ورفع معنوياته في هذا السباق المهم. سنشهد ليلة مليئة بالحماس والتنافس الشديد على أرض الملعب.

متى موعد مباراة منتخب مصر مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026؟

مباراة منتخب مصر ومنتخب جيبوتي ستُقام يوم الخميس، الموافق 16 نوفمبر 2023، على استاد القاهرة الدولي.

وسيتم انطلاق اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. هذا يعني أن عشاق كرة القدم في كلتا البلدين سيكونون على موعد مع هذه المباراة المهمة في هذا الزمن المحدد.

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ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

مباراة مصر وجيبوتي ستكون متاحة للمشاهدين بصورة مجانية عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، وتحديدًا على قناة "OnTime Sports HD 1" المفتوحة. هذا يعني أن كل عشاق الكرة في مصر سيتمكنون من متابعة المباراة بسهولة ودون تكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون المباراة متاحة أيضًا عبر قنوات SSC السعودية المشفرة. سيتم بث المباراة على قناة SSC1 HD المشفرة، ولكن يجب مراعاة أنها تتطلب اشتراكًا خاصًا واستخدام جهاز GOBX لفك التشفير. هذا يعني أنها متاحة للمشتركين الذين يمتلكون الاشتراك والأجهزة المناسبة.

بهذه الطريقة، ستكون المباراة متاحة للجماهير في مصر والسعودية لمتابعة منتخبهم الوطني ودعمه في مشوار التصفيات بسهولة وبالطرق المتاحة لهم.

تردد قناة On time sports 1 القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

مفتوحة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

ستكون المباراة المباشرة لمنتخب مصر وجيبوتي متاحة للمشاهدين عبر الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP". هذه الخدمة تقدم للمشتركين فرصة مميزة لمتابعة المباريات بجودة عالية وأداء متميز.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنقل قنوات أون تايم سبورتس المباراة أيضًا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" بصورة مجانية. هذا يعني أن الجماهير ستتمكن من متابعة المباراة بسهولة ودون تكلفة عبر هذا البث الرقمي المجاني.

بهذه الخيارات المتاحة، سيتمكن عشاق الكرة في مصر ومكان آخر من مشاهدة المباراة ودعم منتخبهم الوطني في هذه المباراة المهمة بسهولة ويسر.

تشكيل منتخب مصر اليوم

في حراسة المرمى محمد الشناوي. في خط الدفاع محمد حمدي ومحمد عبدالمنعم وعلي جبر ومحمد هاني. في خط الوسط حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو. في خط الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

مباراتان جمعت مصر وجيبوتى قبل لقاء الليلة

تاريخ مباريات منتخب مصر ومنتخب جيبوتي في تصفيات مونديال 2010 يعكس سجلًا ناجحًا للمنتخب المصري في تلك الفترة. إذ اجتمعت الفرق في ذلك الوقت في مباراتين مثيرتين ضمن منافسات الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2010. وفي هاتين المباراتين، حقق المنتخب المصري انتصارين رائعين بنتيجة رباعية دون رد.

في مباراة الذهاب، سجل منتخب مصر أهدافه بروعة وتنوع، حيث أحرز كل من أحمد زكي، حسني عبد ربه، أحمد حسن، وعمرو زكي أهداف الفريق بالترتيب. كانت هذه المباراة عبارة عن استعراض رياضي رائع من قبل المنتخب المصري.

رابط مباشر لمشاهدة منتخب مصر وجيوبتي | من هنـــا

أما في مباراة العودة، فشهدنا أيضًا تألق المنتخب المصري، حيث أحرز عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، ورياض سعيد (عن طريق خطأ في مرماه) أهداف المنتخب المصري. هذه النتائج المذهلة قد أعطت المنتخب المصري زخمًا إيجابيًا في تلك الفترة.

تأتي هذه المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026 بتوقيت جديد، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق النجاح والتأهل إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة على التوالي. بينما يسعى منتخب جيبوتي لتحقيق نتائج إيجابية وتطوير أدائه في هذه التصفيات.

رابط مباشر لمشاهدة منتخب مصر وجيوبتي | من هنـــا

يجدر بالذكر أن شركة "أون تايم سبورتس" وقطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قاموا بالحصول على حقوق بث المباريات التلفزيونية لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بالتعاون مع شركة "أورا ديفلوبرز إيجيبت" و"البنك الأهلي المصري" وشركة "اتصالات مصر". هذا يعني أن الجماهير ستكون قادرة على متابعة المنتخب المصري في مشوار التصفيات بكل تفاصيله وتحليلاته عبر قنوات "أون تايم سبورتس". تمثل هذه الفرصة الرائعة فرصة لجماهير كرة القدم للتواصل مع منتخبها ومتابعة رحلته نحو كأس العالم 2026 بشغف وتحمس.

تشكيل منتخب مصر لمباراة جيبوتي

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: