حملة مواطن تشكر عائلات وقبائل أسوان على حفاوة الاستقبال ودعم السيسي.. محمد عبد المنعم: تشرفنا بحضور القيادات الوطنية

وجهت حملة مواطن لدعم مصر، الشكر والتقدير والعرفان لكل قبائل وعائلات محافظة أسوان ومنهم قبيلة الجعافرة، على دعمهم وحبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولوطنهم مصر، وذلك خلال زيارة وفد الحملة للمحافظة، بقيادة محمد فاروق المنسق العام للحملة، والمهندس هيثم أمان النائب الأول للمنسق العام، والمهندس عبد الوهاب أبو يوسف نائب المنسق العام لشؤون التنظيم، وأحمد الليموني المنسق العام المساعد لشؤون الإعلام.

وبحضور كل من اللواء محمد الشهاوي المستشار العسكري بكلية القادة والأركان، واللواء شريف عبد اللطيف، والعمدة حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، والدكتور عبد الشافي الشيخ، أستاذ علوم التفسير بجامعة الأزهر، والفنان طارق الدسوقي، عضو الهيئة العليا للحملة، والحاجة سلوى الهرش، عضو الهيئة العليا للحملة، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، والإعلامي محسن داود، والمنشد رضوان محمود.

وأشاد محمد عبد المنعم، عضو الهيئة العليا للحملة ومنسق محافظة أسوان، بالحضور إلى المحافظة من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحملهم مشقة السفر، قائلا: " كل الشكر للقيادات الوطنية على تشريفها".

وأشار محمد عبد المنعم، منسق حملة مواطن بمحافظة أسوان، إلى إنه نظرا للأحداث المتسارعة في قطاع غزة، وقصف المدنيين العزل وقتل الأطفال والنساء، ومحاصرة المستشفيات رأينا من أفضل عدم عقد المؤتمر والاكتفاء بالتواصل المباشر مع العائلات والقبائل وحثهم على ضرورة وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، والنزول إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي ذات السياق أشاد محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن، بمجهودات محمد عبد المنعم منسق المحافظة، واصفا إياه بالقيادة الوطنية المخلصة بحق لمصر، ولا يسعى لأخذ اللقطة، وإنما يعمل في صمت من أجل خدمة وطنه، وكذلك كل فريق العمل في المحافظة وعلى رأسهم أحمد إسماعيل، محمد سعد، ومحمد أبو الدهب، على ما بذلوه من جهد وترتيب لإنجاح هذا اللقاء والخروج بصورة مشرفة.