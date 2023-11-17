نمو التبادل التجاري بين البحرين وفيتنام بنسبة 14% في 2022

استقبل النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد عبدالجبار الكوهجي اليوم الخميس، سعادة السيد دانغ سوان زونغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل التعاون الاقتصادي بما يحقق الأهداف المشتركة والتطلعات الوطنية لكلا البلدين.

وأكد الكوهجي متانة العلاقات الاقتصادية البحرينية الفيتنامية، وأهمية تعزيزها وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في البلدين، لافتًا إلى حرص الغرفة الدائم للتعاون في كل ما من شأنه النهوض بالعلاقات الاستثمارية المشتركة.

وأوضح أن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة للتعريف بالإمكانيات والفرص الاستثمارية الواعدة في البحرين والفيتنام، مشيدًا بحجم التبادل التجاري القائم بين البلدين، لا سيما في ظل توافر فرص ومجالات عديدة بين قطاعات الأعمال التي يمكن استكشاف المزيد منها من خلال اللقاءات الثنائية.

وأشار إلى نمو حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية فيتنام الاشتراكية بنسبة 14.29% خلال العام 2022،

من جانبه، أكد دانغ سوان زونغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض، حرصه على تعزيز التعاون ومواصلة الجهود لتوطيد وتوثيق العلاقات التجارية والاقتصادية وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، خاصة في المجال الغذائي والتبادل الثقافي.

وقد عقد الجانبان على هامش اللقاء عددًا من الاجتماعات الثنائية بين التجار البحرينيين ونظرائهم من الفيتنام في قطاع الأغذية واللوجستيات والمقاولات.