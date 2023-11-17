السعودية تدعو مصر للمشاركة في الدورة التدريبية الاقليمية المتقدمة لكبيري مدربي السباحة للأولمبياد الخاص

قام الأولمبياد الخاص السعودي بالتعاون مع الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي بدعوة مصر للمشاركة في الدورة الاقليمية المتقدمة لكبيري مدربي السباحة والتي تقام بجدة في الفترة من 21 حتى 25 نوفمبر.

السعودية تدعو مصر للمشاركة في الدورة التدريبية الاقليمية

وتأتي إقامة الدورة استكمالا قائمة الدورات التدريبية المتقدمة لكبيري المدربين والتي انطلقت بالدورة الاقليمية المتقدمة التي أقيمت في العاب القوى،من أجل بناء قاعدة من كبيري المدربين في رياضات الأولمبياد الخاص الاولمبية والبالغ عددها 26 رياضة أولمبية، على أن تقام دورات مماثلة في مختلف برامج المنطقة المشاركة في تلك الدورة والبالغ عددهم 14 دولة هي مصر، العراق، موريتانيا، تونس، سوريا، الجزائر، الأردن، الكويت، عمان، الامارات، البحرين، المغرب، لبنان، والسعودية الدولة المنظمة.

وصرح د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية والمشرف العام على الدورة، بأن الخطة التدريبية الجديدة التي اعتمدها المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، وعقب توقف الأنشطة الحية على مدى عامين بسبب جائحة كورونا، ومع عودة الحياة للأولمبياد الخاص بداية من الالعاب العالمية الصيفية التي أقيمت ببرلين منتصف 2023، كان من الضروري استكمال خطة التدريب لكبيري المدربين في مختلف رياضات الأولمبياد الخاص.



يضيف مدير عام الرياضة والتدريب بأن السباحة تعد من أشهر رياضات الأولمبياد الخاص وكانت الرياضات المائية إحدى مسابقات الألعاب العالمية التي عقدت في شيكاجو بالولايات المتحدة عام 1968 وكانت أول ألعاب عالمية، وفي الألعاب العالمية التي أقيمت في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، شارك 682 لاعب يمثلون 144 برنامج أولمبياد خاص في مسابقات الرياضات المائية.

وكانت الرياضات المائية واحدة ضمن رياضات الألعاب الإقليمية الأولى والتي أقيمت بالقاهرة 1999 وشارك فيها عدد 40 لاعب ولاعبة من مصر، لبنان، فلسطين، سوريا، الاردن، الكويت، تونس، الجزائر. وفي الألعاب الإقليمية الثالثة بلبنان 2002 شارك عدد 22 لاعبا ولاعبة من مصر، لبنان، الأردن، سوريا، ليبيا، الكويت، الامارات، الجزائر، المغرب.

في الألعاب الإقليمية السادسة أبو ظبي 2008 شارك في الرياضات المائية 17 دولة بعدد 70 لاعب ولاعبة. وفى الالعاب الاقليمية السابعة بدمشق 2010 شهدت مشاركة 68 سباحا و38 سباحة من 18 دولة، وكان ثالث أكبر مشاركة بعد ألعاب القوى وتنس الطاولة. كما كانت لها ظهور بارز في الالعاب الاقليمية الثامنة بالقاهرة 2014 والتاسعة بأبوظبي 2018.

وكان أخر ظهور للسباحة في الالعاب العالمية الصيفية التي أقيمت ببرلين 2023 وشهد مشاركة 475 سباحا من مختلف دول العالم من بينهم 50 سباحا وسباحة من 15 دولة عربية إضافة إلى إيران يمثلون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

