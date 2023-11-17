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درجات الحرارة اليوم الجمعة 17/ 11/ 2023 في جمهورية مصر العربية

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درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم،كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق الـ17 من نوفمبر 2023، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، والتي تشهد اعتدالا ملحوظا خلال فترات النهار.

درجات الحرارة اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة اليوم الجمعة طقسا معتدلا خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع على شمال الصعيد، ويكون الطقس حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا بأول الليل.

توقعات درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها أن درجات الحرارة اليوم تميل إلى البرودة فى آخر الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، متوقعة أن تشهد بعض مناطق الجمهورية سقوطا للأمطار متفاوتة القوة بين الخفيفة والمتوسطة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس يشهدا شبورة مائية خلال فترات الصباح وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 17/ 11/ 2023 في مصر

 القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16.

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16.

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 17.

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.

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