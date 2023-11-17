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الاتحاد الأوروبي يخصص 10.5مليون يورو كمساعدات في ميانمار ولاجئي الروهينجا

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 10.5 مليون يورو كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات الناس في ميانمار ولاجئي الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم الذين يعيشون في بنجلاديش المجاورة.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أنه تم تخصيص 7 ملايين يورو من هذا التمويل لميانمار، والمبلغ المتبقي 3.5 مليون يورو لبنجلاديش.

وذكر البيان أنه نظرا لأن الصراع الدائر حاليا في ميانمار يسبب أزمة أمن غذائي خطيرة للغاية، فإن هذا التخصيص الإضافي سيستخدم في توفير المساعدات الغذائية، فضلا عن المساعدات الطارئة الأخرى.

وسيدعم تمويل الاتحاد الأوروبي أيضا الشركاء الذين يقدمون الرعاية الصحية والوصول إلى الخدمات الأساسية الأخرى مثل المياه والصرف الصحي.

أما في بنجلاديش، سيستمر التمويل الجديد في دعم المساعدات الغذائية، حيث لا يزال انعدام الأمن الغذائي في مخيمات اللاجئين يشكل مصدر قلق بالغ.

كما ستساهم في توفير الخدمات الأساسية الأخرى مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم.. حسب البيان.

وبهذا التمويل الجديد يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للأشخاص في ميانمار واللاجئين الروهينجا خارج البلاد إلى أكثر من 68 مليون يورو في عام 2023.

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