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تعاون ثنائي بين الولايات المتحدة "وبابوا غينيا" لتعزيز النمو الإقتصادي

الاقتصاد
بوابة الفجر


أكدت الولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة أهمية تعاونهما الثنائي لتعزيز الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العادل والمستدام.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي اليوم في سان فرانسيسكو على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك).

وشدد بلينكن ومارابي خلال لقائهما على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة بالنسبة للأمن والازدهار في منطقة المحيط الهادئ.

وانطلقت أعمال مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" السبت الماضي في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار "خلق مستقبل مرن ومستدام للجميع"، ويستمر انعقاده حتى اليوم الجمعة.

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