روسيا: نسعى لدعم منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا لبناء بيئة تجارية عادلة



قال مارات بيرديف سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، اليوم الجمعة،: إن موسكو تحشد دعم الشركاء في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) لبناء بيئة تجارية عادلة وجذابة.

وأشار السفير إلى أن روسيا تقوم كذلك بإعداد مجموعة من المشاريع التطبيقية الخاصة بها في هذا المجال، مضيفا أن بلاده ستساعد في تعزيز إمكانات آبيك في هذه المجالات، ونقوم بإعداد العديد من المشاريع التطبيقية المحددة من خلال البنك المركزي الروسي، وسوف نحشد دعم الشركاء في آبيك لتحقيق الهدف الاستراتيجي للمنتدى هو بناء مجتمع جذاب وعادل، ولتنويع المجال التجاري والاستثماري.

يشار إلى أن آبيك هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتعقد قمة هذا العام في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، لتختتم رئاسة الولايات المتحدة لمنتدى أبيك في عام 2023.