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لينديلوف يدلي تصريحات قوية بشأن تغيير مركزه مع مانشستر يونايتد

لينديلوف
لينديلوف

أدلى لينديلوف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بتصريح قوي بشأن تغير مركزه مع الشياطين الحمر، في ظل كثرة الإصابات التي يعاني منها النادي الإنجليزي.

تصريحات قوية من لينديلوف بعد تغيير مركزه 


وبشأن مشاركته في مركز الظهير الأيسر في بعض المباريات مع الفريق علق: "الأمر مختلف بعض الشيء. أنا لست معتادًا على ذلك حقًا. يمكنني اللعب في العديد من المراكز المختلفة".

وتابع:" يمكنني القيام بعمل جيد هناك، لكن هذا ليس بالتأكيد المركز الذي أجيده".

واتم حديثه:  " المان يونايتد سيحظى دائمًا بالكثير من الاهتمام. لقد تمت الإشادة بالفرق الأخرى على بدايتها هذا الموسم، لكننا على بعد 4 أو 5 نقاط فقط من صدارة الدوري".

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وينتهي عقد ليندلوف في الأولد ترافورد بنهاية  الموسم الحالي، مع خيار التجديد لعام أخر إضافي يتم تفعيله من قبل اللاعب.

ليندلوف الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد البريميرليج تصريحات ليندلوف
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