الدجلاوي على فرج يصعد لنصف نهائي بطولة سنغافورة للإسكواش

نجح بطل أندية وادى دجلة على فرج، في التأهل للدور نصف النهائي ببطولة "سنغافورة للإسكواش"، بعد تغلبه على اللاعب يوسف سليمان- المصنفة ال12 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-5) (11-7) (11-7)، يأتي ذلك استكمالًا للأداء المتميز لابطال "وادى دجلة" في كبرى البطولات المحلية والدولية. ويلتقي على فرج –المصنف الأول عالميا في الدور نصف نهائي الانجليزي مروان الشوربجي- المصنف ال8 عالميا.

وتعد بطولة سنغافورة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، والتي انطلقت يوم 14 وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات بمشاركة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ويوسف إبراهيم، وروان العربي، ونور الطيب، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.