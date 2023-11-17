نائب المنسق العام لحملة مواطن بالخارج: تواصل مستمر مع المنسقين في دول الخليج

الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال المهندس عبد الوهاب أبو يوسف نائب المنسق العام للحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الخارج "مواطن"، إن عملية الحشد تشهد الأمتار الأخيرة في السباق الانتخابي بالنسبة لأبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وأضاف أبو يوسف، أنه نتيجة للأحداث الجارية في غزة كان هناك نوع من الهدوء انعكس على نشاطات حملة مواطن لدعم الرئيس في الخارج، مؤكدا أن الحملة عادت لتعمل بكامل طاقتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر نائب المنسق العام للحملة الرسمية للرئيس السيسي في الخارج "مواطن" أنه بعد عودة النشاط المكثف للحملة فإننا على تواصل مستمر مع منسقي المناطق الجغرافية للوقوف على كافة التفاصيل وتذليل أي صعوبة إن وجدت وحل أي مشكلة يمكن أن تواجه أعضاء حملة مواطن الرسمية لدعم الرئيس في الخارج.



وألمح أبو يوسف، إلى التواصل الذي تم بينه وبين محمود عشيش منسق الدول العربية لحملة مواطن الرسمية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض الفعاليات المنتظر إقامتها في كل دولة من الدول العربية التي تتواجد بها جالية مصرية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن هناك تواصل مستمر مع الحملة في دول الخليج.



ومن جانبه أشاد نصر مطر منسق حملة مواطن الرسمية لدعم الرئيس السيسي في الخارج بالجهود المبذولة من قبل جميع أعضاء الحملة في كل دول العالم، مؤكدا ثقته المطلقة في تحقيق أكبر عدد للناخبين للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات الرئاسية المقبلة.