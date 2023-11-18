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أسعار الاسماك اليوم.. البلطي يبدأ من 70 جنيها للكيلو

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت أسعار الاسماك اليوم السبت في جميع إنحاء الجمهورية مع التزام التجار بمبادرة خفض الأسعار التى اعلنها مجلس الوزارء.

 

وجاءت اسعار الاسماك اليوم كالاتي:

سعر سمك البلطي تراوح بين 64 إلى 70 جنيها للكيلو.

سعر  السمك فلية بلطى  تراوح بين 40 إلى 200 جنيها للكيلو.

سعر السمك قشر البياض تراوح بين 80 إلى 120 جنيها للكيلو.

سعر السمك مكرونة سويسي تراوح بين 70 إلى 100 جنيها للكيلو.

سعر مكرونة مجمدة تراوح بين 30 إلى 40 جنيها للكيلو.

سعر كابوريا تراوح بين 40 إلى 220 جنيها للكيلو.

سعر بربون  تراوح بين 70 إلى 80 جنيها للكيلو.

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Elfagr.org
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