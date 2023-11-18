عاجل| رهان على خفض الجنيه ينعش التداولات بالبورصة المصرية.. رأسمال السوقي يربح 16 مليار جنيه والسبعيني يقفز 4.4%

أدت عمليات المراهينة على خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، إلى مواصلة البورصة المصرية مكاسبها الأسبوعية، حيث حقق رأسمال السوقي زيادة بنحو 16 مليار جنيه، وسط ارتفاعات في المؤشرات الرئيسية وارتفاع أحجام السيولة.



وصعد المؤشر الرئيسي“ egx30 ”بنسبة 0.29 % ليصل إلى مستويات 24312.92 نقطة، كما زاد المؤشر“ egx70 ”متساوي الأوزان بنسبة 4.44 % ليصل إلى مستويات 4658.98 نقطة، وزاد المؤشر“ egx100 ”الأوسع نطاقا بنسبة 3.63 % إلى 6908.99 نقاط.



وراتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بنسبة 1 % رابحة 16 مليار جنيه؛ ليصل إلى 1.648 تريليون جنيه مقارنة 1.632 تريلون جنيه الأسبوع السابق.



وقال وائل عنبة خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية أصبح أداؤها مرتبطا بأسعار الدولار، حيث أن الاصول لا تزال تعادل قيمتها بعد ارتفاعات الدولار، كما أن المستثمرين يتحوطون من احتمال حدوث أي انخفاضات مرتقبة في قيمة العملة.



وتابع" عنبة"، أنه يتوقع أن يكون الاتجاه العام للسوق المصري في الارتفاع طويل الأجل وإن كان سوف يتخلله بعض من عمليات جني الأرباح، مشيرا إلى انتهاء أزمة الدولار سوف تبدأ بعدها البورصة الارتباط بأداء المؤشرات الاقتصادية الذي من المتوقع أن يتحسن ليدعم مؤشرات السوق.



واستكمل، دائما يكون أفضل أداء للبورصة المصرية خلال الربع الأول والأخير من كل عام لذلك أتوقع أن يكون الربع الأول من 2024 سيشهد قمة تاريخية للمؤشر الرئيسي مرة أخرى.