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بنات سيتي كلوب يواصلن الفوز في كرة السلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

واصلت ناشئات سيتي كلوب تحقيق نتائجهن المتميزة في دوري كرة السلة على مستوى المناطق.

حيث فازت بنات سيتي شبين الكوم تحت ١٨ سنة على مركز شباب العبور  ٣٨ / ٢٤، كما فزن في مسابقة تحت ١٦ سنة على ميت علوان ٥٠ / ٢١.

وفازت بنات سيتي طنطا تحت ١٦ سنة على ماتريكس ٤٧ / ٤٢.


وتمكن أبناء سيتي كلوب من إحراز 28 ميدالية في بطوله الجمهوريه للكيك بوكسينج من بينها 18 ميدالية ذهبية وعشر فضيات في جميع المراحل السنية والأوزان لمواليد 2007حتى 2014 تنفيذًا لخطة مجموعة أندية سيتي كلوب في الاعتماد على الناشئين في المشاركات الرسمية بعد اشهار النادي لبناء قاعدة حقيقية للأبطال الرياضيين في كل اللعبات وجميع فروع النادي المنتشرة في انحاء الجمهورية.
 

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