ميناء دمياط: تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر منه 7 سفن، بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 31 سفينة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء اليوم السبت أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا و381 طنا شملت 6300 طن يوريا و2771 طن رمل و6310 طن بضائع متنوعة.

وتابع البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 47 ألفا و690 طنا شملت 8466 طن خردة و5232 طن حديد و7100 طن سكر و1414 طن خشب زان و12 ألفا و278 طن قمح و13 ألفا و200 طن ذرة.

وأضاف البيان، أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 301 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 553 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3038 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 96 ألفا و361 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 395 ألفا و328 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2553 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وأبو راضي، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الأسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 2529 شاحنة.