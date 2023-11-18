بحضور المئات.. قبيلة الجعافرة يحتفلون بمولد الشريف أحمد الليثي برعاية ومشاركة حملة مواطن

احتفل المئات من قبيلة الجعافرة بقرية سلوا في محافظة أسوان، بمولد جدهم الشريف أحمد الليثي، بمشاركة ورعاية حملة مواطن لدعم مصر، وسط حالة من الفرحة والبهجة بتلك الذكرى العزيزة على كل قلب ومحبي السيد الشريف.

وشارك في الاحتفال كل من: الشريف عبد الحميد معلا نائب رئيس المجلس الأعلى للسادة الجعافرة، والسيد كمال تقادم عضو مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، والنائب أحمد سعد درويش، نقيب السادة الأشراف بمركز كوم أمبو، بالإضافة إلى وفد حملة مواطن الذي ضم النائب السابق محمد إسماعيل، والإعلامي محسن داود، والحاجة سلوى الهرش، ومحمد سعد الدين، نائب منسق الحملة بمحافظة أسوان، ومحمد أبو الدهب.

وكان في استقبال الوفود والمشاركين المحبين للسيد الشريف أحمد الليثي، محمد عبد المنعم منسق حملة مواطن بمحافظة أسوان، وزينت لافتات الحملة جنبات الجدران، وخلال مشاركتهم في الاحتفال، أعلنوا دعمهم وتأييدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.