رئيس جامعة طنطا يطلق مبادرة "تخفيض وحساب البصمة الكربونية للشركات" (تفاصيل وصور)

أطلق اليوم السبت، رئيس جامعة طنطا، مبادرة تخفيض وحساب البصمة الكربونية للشركات بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعى للعمل الإنسانى المراقب لاتفاقية باريس بالأمم المتحدة برئاسة السفير مصطفى الشربيني الذي تحدث في الجلسة الختامية عن معايير الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وتقام فعاليات المنتدى البيئي الدولي لجامعة طنطا في نسخته السادسة بعنوان الإدارة المتكاملة المستدامة – طريق نحو الجمهورية الجديدة "نموذج جامعة طنطا"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة.

ويتضمن المؤتمر 6 جلسات علمية متخصصة، بمشاركة علماء من جامعات أمريكية وجنوب أفريقية بهدف تحفيز الجهود المبتكرة لشباب الخريجين فى المشروعات الصديقة للبيئة ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة، ومشاركة رجال الصناعة لدعم المشروعات الصغيرة وتمويلها وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وطرح ومناقشة العديد من القضايا المجتمعية، وتعزيز مفاهيم تحقيق الاستدامة العمرانية لتقليل آثار التغيرات المناخية، ودعم التعاون العملي مع المؤسسات الصناعية لتطوير قطاع النقل من أجل خفض البصمة الكربونية، وتشجيع التوسع فى الزراعة الرأسية واستزراع الأسطح وتوفير مياه الري باستخدام تقنيات حديثة، والترويج لمفهوم إعادة التدوير للمخلفات وطرح المستجدات في هذا المجال.

على هامش اللقاء بالمبادرة

وزير التعليم العالي

خلال كلمة وزير التعليم العالي

على هامش اللقاء بالمبادرة

على هامش اللقاء بالمبادرة

على هامش اللقاء بالمبادرة

على هامش اللقاء بالمبادرة

على هامش اللقاء بالمبادرة

على هامش اللقاء بالمبادرة

جانب من الكلمة

على هامش اللقاء بالمبادرة