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بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموزمبيق يلا شوت اليوم

كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموزمبيق يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم

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بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموزمبيق يلا شوت اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموزمبيق يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم، ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة امتحان صعب عندما يحل ضيفًا على منتخب موزمبيق في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. تطمح كتيبة المدرب جمال بلماضي في تحقيق الفوز لتحقيق الانفراد بصدارة المجموعة، حيث يتساوى المنتخب الجزائري مع منتخبي موزمبيق وغينيا، كل منهم برصيد 3 نقاط.

كانت بداية قوية للجزائر في التصفيات، حيث حققت فوزًا بنتيجة 3-1 على الصومال، والآن يتطلع الفريق لتحقيق فوز إضافي على أرض موزمبيق لتعزيز فرصه في التأهل للنهائيات العالمية.

رغم التحديات المتوقعة وضيق الجدول الزمني، أكد بلماضي جاهزية الفريق لهذا التحدي من خلال استدعاء عدد من البدائل في مختلف المراكز. يسعى الجهاز الفني إلى استغلال كل الإمكانيات واستعراض عمق التشكيلة بهدف الفوز بالنقاط الثلاث من هذا التوقف الدولي.

من المتوقع أن تكون المباراة تحديًا بالنسبة للجزائر، ولكن التحضير الجيد والاستعداد الجاد يمكن أن يلعبان دورًا حاسمًا في تحقيق الفوز. إذ يعكس هذا النجاح الرياضي للمنتخب الجزائري تألقًا في التصفيات ويسهم في بناء زخم إيجابي نحو الهدف النهائي، وهو التأهل لكأس العالم 2026.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموزبيق في تصفيات كأس العالم 2026؟

مباراة الجزائر وموزمبيق ستكون منقولة عبر القناة الجزائرية السادسة مجانًا.

كما يمكن متابعة المباراة من خلال شبكة قنوات SSC السعودية، عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموزمبيق

  • SSC1 HD
  • الجزائرية السادسة

مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر وموزبيق في تصفيات كأس العالم 2026

سيكون البث المباشر لمباراة الجزائر وموزمبيق متاحًا بصورة مجانية عبر منصة "فيفا بلس" الناقلة لجميع مباريات تصفيات إفريقيا مجانًا.

ويمكنك متابعة البث أيضًا من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنك متابعة قناة الجزائرية السادسة مجانًا عبر قمر نايل سات، أما قناة SSC1 HD فمتاحة عبر عرب سات فقط من خلال الترددات الآتية:

تردد الجزائرية السادسة على نايل سات

  • التردد: 11679
  • الاستقطاب: عمودي
  • الترميز: 27500
  • الخطأ: 2\3

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الجزائر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت

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تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

  • التردد: 12380.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • التصحيح: 3/4.

متى موعد مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026؟

تقام مباراة الجزائر وموزمبيق يوم الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على ملعب ناسيونال دو زامبيتو.

وتنطلق المباراة في الثانية مساءً بتوقيت الجزائر، الثالثة بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الجزائر وموزمبيق

يستضيف المنتخب الموزمبيقي نظيره منتخب الجزائر، في مهمة ستبدو صعبة على كلا المتنافسين.

ويأتي هذا اللقاء بين منتخبي الجزائر وموزمبيق ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وستنطلق أحداث المباراة الهامة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب الجزائر المتوقع أمام موزمبيق

حراس المرمى: وهاب رايس مبولحي.

الدفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، جمال بلعمري، عيسى ماندي.

خط الوسط: رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي، رياض محرز، إسلام سليماني.
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