عاجل| المستثمرون يندفعون لشراء الأسهم المصرية مع توقعات بخفض جديد في الجنيه

واصل المستثمرين والأفراد في الاندفاع نحو شراء أسهم البورصة المصرية للتحوط من أي خفض مرتقب في قيمة الجنيه مقابل الدولار، ما دفع المؤشر الرئيسي للبورصة لتسجيل مستويات لأول مرة في تاريخه خلال منتصف تعاملات اليوم.



وصعد خلال منتصف تعاملات اليوم المؤشر الرئيسي“ egx30 ”بنسبة 2.11 % ليصل إلى مستويات 24896.7 نقطة، كما ارتفع المؤشر“ egx70 ”بنسبة 1.11 % إلى مستويات 4919.81 نقطة، وزاد المؤشر الأوسع نطاق“ egx100 ”بنسبة 1.22 % إلى 7247.15 نقطة.



وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن الارتفاعات القياسية في مؤشرات البورصة المصرية، يعود مع زيادة المستثمرين إقبالهم للتحوط من أي انخفاض قد يحدث في قيمة الجنيه مقابل الدولار مستقبليا.



وتوقع عدد من المؤسسات الدولية أن يشهد الجنيه مقابل الدولار خفضا جديدا مقابل الدولار بحلول ديسمبر القادم مع استكمال مصر إجراءات إصلاحات الاقتصادية وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أمس أن ازمة العملة ستنتهي قريبا جدا وأنها أزمة عابرة.



وتابعت رمسيس،“ ما دعم الارتفاعات أيضا الشراء الواسع من قبل المستثمرين الأجانب، على أمل إتمام بعض الصفقات مع الصناديق السيادية العربية على أسهم الشركات المدرجة بالبورصة ما يرفع سعرها.



وتوقعت رمسيس، أن يستمر الأداء الإيجابي للبورصة المصرية مع الزخم الشرائي على الأسهم؛ حيث قد يصل السوق إل مستويات 25 ألف نقطة قبل نهاية العام.